Из Норильска из-за непогоды не могут вылететь более 700 человек

В городе объявили штормовое предупреждение

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Задержки рейсов объявлены в аэропорту Норильска в Красноярском крае, где вылета ожидают свыше 700 пассажиров. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу.

"В связи с задержками авиарейсов всех перевозчиков из-за неблагоприятных погодных условий сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России и администрация международного аэропорта Норильск имени Николая Урванцева принимают меры по обеспечению правопорядка в аэровокзальном комплексе, безопасности пассажиров и организации их доставки в город Норильск для размещения в гостиницах. В настоящее время в аэровокзальном комплексе находятся свыше 700 пассажиров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в аэропорт была направлена колонна внедорожной техники для доставки пассажиров задержанных авиарейсов в Норильск. Согласно онлайн-табло, были почти на сутки задержаны семь рейсов в Краснодар, Красноярск, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск и Челябинск из-за неприбытия рейсов в Норильск.

В Норильске объявлено штормовое предупреждение, по прогнозам, порывы ветра могут достигать 30 м/с. На автодорогах Норильск - Кайеркан - Алыкель и Дудинка - Алыкель временно ограничено движение всех видов автотранспорта.