Между Сахалином и материком из-за циклона закроют паромную переправу

Действие циклона распространится по всему Татарскому проливу

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 15 ноября. /ТАСС/. Переправа Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалин), соединяющая остров с материком, приостановит деятельность из-за циклона в Татарском проливе, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

"В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, в начале суток 17 ноября ожидается закрытие движения через паромную переправу Ванино - Холмск - Ванино", - говорится в сообщении.

Согласно метеопрогнозу, движение паромов из порта Ванино может начаться к концу суток 18 ноября.

В Гидрометцентре РФ ТАСС сообщили, что на территории Сахалинской области из-за ветра объявлен желтый уровень погодной опасности, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия. При этом, на севере острова он действует до 08:00 по местному времени воскресенья, 16 ноября, а на юге - до 20:00 по местному времени вторника, 18 ноября.