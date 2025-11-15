Имена выдающихся соотечественников получили 56 аэропортов России

Это необходимо для сохранения памяти о великих людях страны

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Имена выдающихся соотечественников - ученых, писателей, инженеров, конструкторов, летчиков, государственных деятелей - присвоены уже 56 российским аэропортам, подсчитал ТАСС.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2019 года, сразу 44 аэропорта получили имена выдающихся личностей. Среди них - московские аэропорты Внуково (имени Андрея Туполева), Шереметьево (имени Александра Пушкина), Домодедово (имени Михаила Ломоносова). Также в списке аэропорт Калуги, названный в честь Константина Циолковского, аэропорт Красноярска, получивший имя оперного певца Дмитрия Хворостовского и аэропорт Чебоксар, названный в честь уроженца Чувашии дважды Героя Советского Союза космонавта Андрияна Николаева.

Несколько аэропортов назвали в честь великих правителей России: Воронеж (имени Петра Первого), Краснодар (имени императрицы Екатерины Второй), Псков (имени княгини Ольги), Мурманск (имени императора Николая Второго), Калининград (имени императрицы Елизаветы Петровны).

Позднее имена получили еще четыре аэропорта - в Абакане, Грозном, Курске и Ульяновске.

В пятницу, 14 ноября, указом президента РФ аэропорт Ижевска назвали в честь дважды Героя Социалистического труда, Героя России Михаила Калашникова - конструктора стрелкового оружия, создателя автомата АК-47, ручного и танкового пулеметов. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщал, что в выборе имени для аэропорта приняли участие более 70 тыс. жителей республики. Таким образом, ижевский аэропорт стал 56-м аэропортом, который получил имя выдающегося соотечественника.

О конкурсе имен

Присвоение аэропортам страны имен выдающихся соотечественников имеет целью увековечение их памяти и вклада в развитие государства. Конкурс стартовал 11 октября 2018 года на основе общенародного голосования. Спустя месяц был сформирован шорт-лист имен финалистов по каждому из аэропорту, затем прошло финальное голосование, итоги которого были подведены в декабре 2018 года. По данным сайта "Великие имена России", в финальном этапе выборов приняли участие 4 млн 828 тыс. человек. В марте Общественная палата РФ направила предложения правительству по итогам конкурса. Присвоение имен регулируется указом главы государства "О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством".

Ранее присвоенные

До 2019 года семь аэропортов получили имена известных людей. К примеру, после появления пассажирского терминала подмосковному аэродрому Раменское присвоили имя основоположника аэродинамики Николая Жуковского, в честь которого также назван расположенный рядом наукоград. Аэропорт Саратова получил имя первого космонавта Юрия Гагарина, а аэропорт Ростова-на-Дону - имя героя Отечественной войны 1812 года атамана Войска донского Матвея Платова.

