В Улан-Удэ третий мост через реку Уду сдадут в конце 2027 года

Он соединит Октябрьский и Железнодорожный районы

УЛАН-УДЭ, 15 ноября. /ТАСС/. Разрыв контракта с генеральным подрядчиком, занимающимся строительством третьего моста через реку Уду в Улан-Удэ, компанией "Хотьковский автомост", не повлияет на сроки сдачи объекта. Они остаются прежними - конец 2027 года, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

"В 2027 год укладываемся. По сути мост построен, осталось провести путепровод под Транссибом. Осталось уложить асфальт. Финансирование предусмотрено, просто вопрос в смене подрядчика", - сказал Цыденов во время прямой линии.

Ранее в правительстве Бурятии сообщали, что республиканские власти в одностороннем порядке расторгают контракт с генподрядчиком, не сумевшим в установленные сроки реализовать проект стоимостью более 7 млрд рублей. В проект инвестировано около 4,2 млрд рублей.

"Подрядчик не вытянул, у него тяжелая ситуация по объектам в целом по стране", - сказал Цыденов. Глава региона напомнил, что контракт с "Хотьковским автомостом" был заключен после конкурса в 2019 году: тогда компания с большим опытом работы предоставила банковскую гарантию - около 1,5 млрд рублей. "В итоге вышел этот один участник. Бурятских дорожных компаний с таким объемом опыта и единовременным предоставлением банковской гарантии не было", - отметил он.

Вопрос о строительстве мостового сооружения на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 14 декабря 2017 года подняла журналистка из Бурятии. Позже глава государства поручил правительству решить вопрос по этому объекту.

Новый четырехполосный мост длиной 202 м и шириной 26 м соединит Октябрьский и Железнодорожный районы, минуя центр города, это должно решить проблему пробок в центральной части Улан-Удэ. Пропускная способность моста по проекту составит 18 тыс. автомобилей в час. Таким образом, транспортная структура города получит новую магистраль, разгружающую существующие мосты на улице Бабушкина и на проспекте Автомобилистов, а также современные развязки, улучшающие безопасность и благоустройство сопредельных районов. По оценкам экспертов, новый мост через Уду разгрузит транспортный поток на 30%.