Депутат Рады Костенко: дезертиров на Украине скоро будет столько же, сколько ВСУ

Парламентарий подчеркнул, что в украинской армии острая нехватка людей, а также плохая подготовка солдат

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Число дезертиров и самовольно оставляющих часть солдат на Украине скоро сравняется с численностью Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко.

"Вопрос борьбы с СОЧ (самовольное оставление части - прим. ТАСС) - это вопрос, который стоит давно, и которым никто не хочет заниматься. Сколько там уже, 200-300 тыс. [уголовных дел о дезертирстве и самовольном оставлении части], мы постепенно открываем цифры, которые у нас есть. У нас скоро будет еще одна армия СОЧ, с которой нужно будет считаться", - сказал депутат в эфире украинского телеканала НТА.

Костенко подчеркнул, что в украинской армии острая нехватка людей, а также плохая подготовка солдат. "Реально сейчас очень плохое качество личного состава. И [их] физическое здоровье, и морально-психологическое состояние", - отметил он.

11 ноября местное издание NV со ссылкой на данные офиса генпрокурора Украины сообщило, что с февраля 2022 года на Украине открыли более 311 тыс. дел о дезертирстве и самовольном оставлении части (более легкая статья УК, позволяющая при определенных обстоятельствах избежать уголовного наказания и вернуться на службу) в ВСУ. По данным украинского сервиса "Опендатабот", только за 2025 год количество таких дел составило более 161 тыс.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, а сотрудники военкоматов для выполнения плана вынуждены задерживать мужчин на улицах. Однако командиры отмечают, что "мобилизованные" таким образом часто непригодны к несению службы и слабо мотивированы.