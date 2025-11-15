Мариуполь получил в дар икону Божией Матери "Августовская Победа"

Образ передадут восстанавливаемому сейчас собору в честь Покрова Пресвятой Богородицы

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Икону Божией Матери "Августовская Победа" в дар получил Мариуполь ДНР от Международного фонда поддержки культуры "Мастер класс" из Санкт-Петербурга. Образ передадут восстанавливаемому сейчас собору в честь Покрова Пресвятой Богородицы, сообщил мэр Мариуполя Антон Кольцов.

"Мариуполь получил в дар чтимую икону Божией Матери "Августовская Победа". Такой подарок городу сделал Международный фонд поддержки культуры "Мастер класс" из Санкт-Петербурга. <…> Образ украсит Собор в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Культовое учреждение сейчас как раз восстанавливают специалисты города-побратима", - написал Кольцов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что пока список иконы будет храниться в храме Святого благоверного князя Александра Невского.

По словам Кольцова, икона создана в византийском стиле известным петербургским мастером Ростиславом Гирвелем. Образ представляет собой "яркое явление в современной русской культуре, олицетворяя собой небесное заступничество и непоколебимую стойкость", добавил глава Мариуполя.

Кольцов подчеркнул, что такой подарок "стал еще одним зримым подтверждением прочных духовных уз, связывающих Мариуполь и Санкт-Петербург, а также искреннего братства, объединяющего жителей городов".