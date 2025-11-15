В Жуковском свыше сотни семей получили новое жилье взамен аварийного

Всего общая площадь аварийного жилого фонда в городе составляет 24 572 кв. м

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Свыше сотни семей получили новое жилье взамен аварийного в рамках госпрограммы переселения граждан в Жуковском. Об этом сообщил ТАСС глава города Андроник Пак.

"Вручили ключи от новых квартир 106 семьям, проживавшим в аварийных домах, подлежащих дальнейшему сносу", - сказал Пак, отметив, что всего жилищные условия улучшили 236 человек. Строительство стартового дома для переселения началось в Жуковском в 2021 году, сюда переехали жители восьми старых домов микрорайона "Ильинка". "После их сноса здесь станет возможным новое строительство, а также модернизация всей инфраструктуры и благоустройство территории", - заметил Пак, подчеркнув, что включение наукограда в госпрограмму поддержал губернатор региона Андрей Воробьев.

Всего общая площадь аварийного жилого фонда в Жуковском составляет 24 572 кв. м, к настоящему моменту за счет переезда в новый дом здесь переселили 4 142,19 кв. м, еще 1 359,97 кв. м были расселены за счет программы предоставления сертификатов на приобретение нового жилья.