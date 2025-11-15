Эксперт Ильяшенко рассказала, сколько хранится красная икра

В герметичной упаковке такой продукт может сохранять свое качество длительное время, уточнила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Красная икра в герметичной упаковке может храниться долго, в этой связи оптимальное время для ее покупки к Новому году - с конца октября до середины ноября, заявила ТАСС доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.

"Современная заморозка позволяет сохранить рыбу без потери качества на несколько месяцев, а икра в герметичной упаковке также имеет длительный срок годности", - сказала эксперт. "На основе анализа помесячного изменения цен можно вывести оптимальную стратегию - совершить покупки в период с конца октября до середины ноября. В это время ассортимент уже сформирован, а сезонное подорожание, вызванное повышением спроса, еще не набрало максимальных оборотов, - пояснила она.

С точки зрения места покупки, по словам Ильяшенко, "лучшим выбором являются крупные проверенные торговые предприятия". Это гарантия качества и безопасности продуктов.

Как ожидается, цены на красную рыбу и икру в российских магазинах перед Новым годом могут увеличиться на 5-7%, в среднем до 1 400 и 9 900 рублей за килограмм соответственно. Цена растет из-за активного сезонного спроса и других факторов.