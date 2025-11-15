Цыденов считает нужным регулировать численность большого баклана на Байкале

Местные жители на протяжении нескольких последних лет жалуются, что птица в больших объемах истребляет рыбу

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 15 ноября. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил за регулирование численности большого баклана на Байкале. Во время прямой линии он поручил министерству природных ресурсов и экологии республики подготовить необходимые документы, чтобы с весны 2026 года начать мероприятия по регулированию популяции птицы, передает корреспондент ТАСС.

Местные жители, рыбаки на протяжении нескольких последних лет жалуются, что птица в больших объемах истребляет не только эндемика - байкальского омуля, но и другие промысловые виды рыб, в том числе в нерестовый период.

"Прошу Минприроды предусмотреть деньги на то, чтобы с весны [2026 года] мероприятия по численности баклана начали реализовываться. Документы надо за зиму сделать. Ситуация приобрела ту стадию, когда нужно предпринимать меры", - сказал Цыденов.

Он отметил, что у разных ученых разная позиция насчет того, нужно ли искусственное регулирование численности баклана. "Есть данные, что на нашей стороне обитает около 40 тыс. особей, но, как лично мне кажется, их гораздо больше", - сказал глава республики.

Ранее за жесткое регулирование численности большого баклана на Байкале неоднократно выступали депутаты Народного Хурала Бурятии, в том числе на очередной сессии заксобрания в сентябре 2025 года. Как отметил тогда парламентарий Вадим Бредний, есть только два способа борьбы с бакланом - разорение их гнезд и отстрел, который разрешен в 13 регионах России.

Большой баклан - морская птица из рода бакланов, в основном черного окраса. Может достигать 90 см в длину и 3 кг в весе. Эти пернатые способны нырять на глубину около 4 м и держаться под водой до 40 секунд. В прошлом веке вид занесли в Красную книгу Бурятии как "находящийся под угрозой исчезновения", в 2014 году баклана оттуда исключили.