Гладков назвал героями награжденных посмертно двух белгородских энергетиков

Они погибли из-за ракетного удара Вооруженных сил Украины, помогая вернуть электричество в дома жителей Белгорода после обстрела

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков © Антон Новодережкин/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 15 ноября. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал героями награжденных президентом России Владимиром Путиным орденами Мужества посмертно мастера бригады "Белгородэнерго" Игоря Гранкина и электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств Юрия Бондаря.

"Сотрудники "Белгородэнерго" - мастер бригады Игорь Вячеславович Гранкин и электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств Юрий Владимирович Бондарь - удостоены орденов Мужества посмертно. Указ подписал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин", - написал он в своем Telegram-канале.

Гладков рассказал, что энергетики погибли в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины, помогая вернуть электричество в дома жителей Белгорода после обстрела.

"Это огромное горе и невосполнимая утрата для родных и близких. Мы всегда будем помнить их имена и героический подвиг", - подчеркнул губернатор.