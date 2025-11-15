На выставке в Домбае представили картины из войлока и национальные костюмы

В экспозиции показали работы порядка 20 мастеров

ЧЕРКЕССК, 15 ноября. /ТАСС/. Мастера народных художественных промыслов представили свои работы на выставке-ярмарке в курортном поселке Домбай Карачаево-Черкесии (КЧР). В их числе традиционные для республики изделия из войлока, камня и дерева, национальные костюмы, сообщили ТАСС в региональном министерстве промышленности и энергетики.

"Мероприятие призвано способствовать сохранению и дальнейшему развитию народных художественных промыслов и традиционных ремесел, повышению туристической привлекательности Карачаево-Черкесии. Представлены работы порядка 20 мастеров нашей республики и соседних регионов", - сказал собеседник агентства.

Выставка-ярмарка проходит в живописной долине реки Аманауз. Посетители смогут увидеть и приобрести картины из войлока, игрушки ручной работы, национальные женские платья и платки, различные изделия из шерсти, дерева, камня и эпоксидной смолы, в том числе предметы интерьера, украшения и сувенирную продукцию.

Домбай - один из старейших и популярных горнолыжных курортов России. Центром массового туризма и альпинизма он начал становиться в начале прошлого столетия. Первый альплагерь на Домбайской поляне был построен в 1934 году.