В центре Киева прошла акция протеста

Люди вышли на улицу на фоне коррупционного скандала в стране

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Митинг на фоне скандального коррупционного дела бизнесмена и друга Владимира Зеленского Тимура Миндича, которое затронуло высших должностных лиц страны, прошел в центре Киева на площади Независимости. Об этом сообщило издание "Страна".

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

По его данным, в акции приняли участие более 100 человек, они пришли в центр Киева с плакатами против коррупции в рядах власти и против преследования сотрудников антикоррупционных ведомств. Также некоторые участники держали плакаты с надписями "Зеленский - преступник", "Черт", "Требую отставки Зеленского". Многие оппозиционные депутаты и общественные деятели уже заявляли, что без ведома и прямого участия Зеленского, такая масштабная схема коррупции не могла быть организована.

Протестующие заявили, что Зеленский и руководство Верховной рады должны мирно уйти в отставку. Организатор акции активистка Мария Барабаш сообщила, что будет собираться с киевлянами на площади Независимости каждую субботу.

Ранее на Украине разгорелся коррупционный скандал вокруг бизнесмена и совладельца фирмы "Квартал 95" Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского. 10 ноября независимые от офиса Зеленского ведомства - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) - объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в сфере энергетики. Прошли обыски у Миндича, а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей главы Минюста Германа Галущенко, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, и в компании "Энергоатом". В тот же день следствие начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

Обвинения по этому делу были предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. Миндич за несколько часов до обысков выехал из страны.