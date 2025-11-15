В Махачкале на улице Ахмата-Хаджи Кадырова открыли новый сквер

На территории уложили асфальт, заменили бордюры, установили новые скамейки, обустроили детские и спортивные зоны

МАХАЧКАЛА, 15 ноября. /ТАСС/. Открытие сквера на улице Ахмата-Хаджи Кадырова состоялось в Махачкале. В церемонии принял участие глава города Джамбулат Салавов, сообщает мэрия Махачкалы.

"Сегодня состоялось официальное открытие сквера по ул. Ахмата-Хаджи Кадырова, реализованного в рамках федеральной программы "Формирование современной городской среды" на 2025 год", - говорится в сообщении.

Как рассказали в мэрии города, в рамках реконструкции в сквере уложили новый асфальт, заменили бордюры, установили новые скамейки, обустроили детские и спортивные зоны.

"Этот сквер - наглядный результат слаженной работы муниципалитета и республиканских властей. Общая площадь благоустраиваемой территории составляет более 3,5 тыс. кв. м. В этом году в Махачкале в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" благоустраиваются четыре общественные территории и 13 дворовых. Впереди - продолжение масштабной работы по преображению столицы", - цитирует Салавова мэрия Махачкалы.