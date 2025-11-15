Диспетчеры: столб пепла от вулкана на Камчатке не повлиял на авиасообщение

Шлейф протянулся на 40 км на юго-запад

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Выброс пепла вулканом Крашенинникова на Камчатке не повлиял на авиасообщение над северными районами Тихого океана и Беринговым морем. Об этом ТАСС сообщили в авиадиспетчерской службе Аляски, отвечающей за воздушный трафик в данных районах.

"Авиасообщение не прерывалось, шлейф выброшенного пепла не затронул транзитные коридоры для полетов над северной частью Тихого океана", - сказал собеседник агентства. Тем не менее, отметил он, экипажам, следующим в данной зоне, необходимо быть бдительными и постоянно оценивать ситуацию, докладывая о возможном наблюдении облаков вулканического пепла диспетчерам. "Полет в шлейфе вулканического пепла может привести к повреждению двигателя и абразивному износу корпуса и поверхности лобового стекла", - заметил специалист диспетчерской службы, подчеркнув, что подобное предупреждение довели до сведения всех пользователей воздушного пространства.

Ранее Камчатская группа реагирования на вулканические извержения сообщала, что вулкан Крашенинникова выбросил пепел на высоту 2,7 км. "Шлейф пепла протянулся на 40 км на юго-запад от вулкана", - отмечалось в сообщении. Вулкану был присвоен оранжевый авиационный цветовой код, его активность опасна для местных авиаперевозок.

Вулкан относится к Восточному вулканическому поясу и находится примерно в 13 км к югу от озера Кроноцкое и в 200 км от Петропавловска-Камчатского.