Умер президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Тасун

Ему было 76 лет

Владимир Тасун © Руслан Шамуков/ ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), член Совета Клуба ветеранов высшего руководящего состава гражданской авиации (Клуб "Опыт") Владимир Тасун умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщили в Росавиации.

"Владимир Николаевич был непосредственным свидетелем спада авиаперевозок в 90-е, принимал действенные решения для стабилизации положения авиатранспортной системы и ее развития в этот и последующие периоды. Его управленческий опыт, профессиональная мудрость, искренняя любовь к авиации помогали находить решения самых нетривиальных задач, стоящих перед нашей отраслью", - говорится в сообщении ведомства.

После окончания Рижского института инженеров гражданской авиации в 1972 году Тасун вернулся в Новосибирск, где на протяжении 35 лет работал в структурах воздушного транспорта, отметили в Росавиации. Проработав сперва инженером Толмачевского объединенного авиаотряда, он работал в Западно-Сибирском управлении гражданской авиации МГА СССР, возглавлял концерн "Сибирские авиалинии", занимал руководящие должности в системе управления гражданской авиации региона.

Тасун работал директором департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России в 2007-2014 годы. Он был затем избран президентом АЭВТ.

"В этой должности искренне отстаивал интересы перевозчиков, предлагал законодательные и прочие инициативы, направленные на повышение устойчивости всего отечественного воздушного транспорта. Награжден Орденом Почета", - добавили в ведомстве.

Росавиация выражает искренние соболезнования родным и близким Тасуна.

Прощание состоится 17 ноября в 12:00 мск в Москве.