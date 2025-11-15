В Тамбовской области ограничили движение по федеральной трассе

Это произошло из-за сдвига опоры моста

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Движение на мосту в Тамбовской области, который является участком автодороги федерального значения, временно ограничено в связи со смещением металлического пролетного строения с опорной части. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"Ввести с 15:00 15 ноября временное ограничение движения для всех видов транспортных средств до особого распоряжения на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения: А-298 а/д Р-208 Тамбов - Пенза - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - гр. с Республикой Казахстан км 15+495 - км 15+700, проходящей по территории Тамбовской области, в связи с чрезвычайной ситуацией (смещение металлического пролетного строения с опорной части) на искусственном дорожном сооружении мост через р. Ворона", - говорится в сообщении.

В Госавтоинспекции добавили, что сдвиг произошел на 20 см. "Объезд через населенные пункты Тамала и Белинский Пензенской области. В местах изменения направления движения несут службу сотрудники Госавтоинспекции. Обращайтесь за помощью", - добавили в ведомстве.