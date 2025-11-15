В Северной Осетии после реконструкции открыли магистраль для связи двух ущелий

В населенных пунктах Садон, Галон и Курайтта, которые находятся вдоль дороги, установили искусственное освещение общей протяженностью почти 2 км

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 ноября. /ТАСС/. Дорогу, соединяющую Алагирское и Дигорское ущелья, открыли в Северной Осетии после реконструкции. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Открыли после реконструкции дорогу Транскам - Верхний Згид - Мацута: магистраль свяжет Алагирское и Дигорское ущелья. На участке трассы протяженностью 5,5 км построили более 2 км подпорных стен", - говорится в сообщении.

Горные склоны на опасных участках закрыты сеткой площадью 38 тыс. кв. м. Это защитит дорогу от камнепадов. Построено и реконструировано также семь мостов.

Благодаря выполненным работам в населенных пунктах Садон, Галон и Курайтта, которые находятся вдоль дороги, установили искусственное освещение общей протяженностью почти 2 км. Кроме того, обустроены тротуары с пандусами для маломобильных жителей и ограждениями для защиты пешеходов от проезжающего транспорта. Реконструкция началась по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" и продолжилась уже по новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни".