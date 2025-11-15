В КРЧ открыли первый межрегиональный слет казачьей молодежи

Он объединил 60 представителей Карачаево-Черкесии, Ставропольского и Краснодарского краев

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 15 ноября. /ТАСС/. Первый в Карачаево-Черкесии (КЧР) межрегиональный слет казачьей молодежи открылся 15 ноября в Прикубанском районе республики и собрал 60 участников из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Об этом сообщили ТАСС в министерстве по делам молодежи региона.

"Межрегиональный слет казачьей молодежи "Наследники" проводится в республике впервые. Он объединил 60 представителей Карачаево-Черкесии, Краснодарского и Ставропольского краев. В программе [запланированы] стратегические сессии по развитию и поддержке молодежи, тренинги и военно-тактическая игра", - сказал собеседник.

Участники также обсудят современные форматы работы с молодежью, разработают проекты в сфере развития деятельности некоммерческих организаций, посетят различные мастер-классы.

Площадки трехдневного форума - Черкесск и поселок Кавказский, где состоялось торжественное открытие слета. Организаторы - министерство по делам молодежи КЧР, АНО "Моя карьера", центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".