В Сергиево-Посадском округе устранили аварии на линиях электроснабжения

Работы необходимо еще провести в СНТ "Подмосковье"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Специалисты "Россети Московский регион" устранили аварии на линиях электроснабжения в Сергиево-Посадском округе, кроме поврежденной сторонней линии в СНТ "Подмосковье". Об этом сообщила глава округа Оксана Ероханова.

"Специалисты ПАО "Россети Московский регион" устранили все аварии на линиях электроснабжения, за исключением случая в СНТ "Подмосковье". Здесь повреждена сторонняя линяя", - написала она в своем Telegram-канале.

В СНТ доставлен генератор для подачи электроэнергии. Специалисты обещают подключить его до конца дня.

В связи с непогодой Гидрометцентр РФ ввел в Московской области оранжевый уровень метеоопасности. Прежде всего это относится к возможному налипанию снега на провода и деревья.