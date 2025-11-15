В Териберке нет перебоев с продуктами после закрытия дорог из-за непогоды

Все магазины и рестораны работают, сообщили в администрации Кольского округа

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Проблем с продуктами и другими ресурсами в Териберке, дорогу к которой накануне закрыли из-за непогоды, нет. Об этом сообщили ТАСС в администрации Кольского округа.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 10 туристов застряли в Териберке после блокировки дороги и не смогли попасть не экскурсию к китам. Их расселили в гостевые дома, где частично не было электричества.

"Проблем с продуктами в Териберке нет, все магазины и рестораны работают. Специалисты приступили к восстановлению электричества, которое из-за непогоды отсутствует только в части Териберки. При длительном перекрытии автоподъезда к поселку при необходимости будут организованы колонны со спецтехникой", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в ЕДДС Кольского округа, в 16:20 мск электроснабжение в правобережной части сельского поселения Териберка восстановлено в полном объеме. По информации дежурного ПАО "Россети", специалисты восстанавливают электричество в левой части поселка, где упали четыре опоры.

По обновленным данным ЕДДС на 19:20 мск, электроснабжение в левой части Териберки частично восстановлено. "Жители левой части с. п. Териберка (Лодейное) запитаны по неполнофазному режиму, электроэнергия подана потребителям - частично 220 вольт, частично 110 вольт. Работы приостановлены до улучшения погодных условий и открытия проезда к селу. Также по информации дежурного "Россети" 4 опоры обесточены, не представляют угрозу населению", - сказано в сообщении.

В администрации Кольского округа добавили, что заранее опубликовали предупреждение о запрете выхода в море маломерным судам из-за непогоды. На сайте Мурманскавтодора сообщается, что автоподъезд к селу Териберка был закрыт вечером 13 ноября из-за метели и сильного ветра, при этом сразу было отмечено, что открытие движения до 15 ноября маловероятно.

Путь в Териберку

Автоподъезд к Териберке является единственной возможностью добраться по суше до села, расположенного в 120 км от Мурманска на побережье Баренцева моря с выходом в Северный Ледовитый океан. Некоторые участки дороги из-за непогоды сильно заметает вплоть до конца мая. Практика перекрытия дороги к Териберке - регулярная, однако периодически возникают ситуации с туристами, которых непогода застает в пути. В 2023 году более 50 машин на сутки застряли в снегу из Териберки в Мурманск.