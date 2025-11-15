Захарова ответила на слова молдавского депутата Друцэ о Пушкине

Политик заявил, что "геи в Бессарабии появились вместе с Российской империей" и "лично с приездом" поэта

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова депутата парламента Молдавии от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) Михая Друцэ о русском поэте и писателе Александре Пушкине.

Ранее Друцэ с трибуны парламента заявил, что "геи в Бессарабии появились вместе с Российской империей - и лично с приездом Пушкина".

"Пушкин, помнится, приехал в Бессарабию и сразу спросил: «Где здесь живет депутат от партии [президента республики Майи] Санду Михаил Друцэ? Я его сейчас…»", - написала дипломат в Telegram-канале, с иронией отметив, что именно так все и было и "так там появился первый".