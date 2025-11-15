В Армении отпустили на свободу второго оппозиционного журналиста

Давида Фиданяна задержали по подозрению в "воспрепятствовании правосудию во время обысков" в офисе antifake.am

ЕРЕВАН, 15 ноября. /ТАСС/. Журналист оппозиционного сайта для проверки фактов и предоставления информации antifake.am Давид Фиданян отпущен на свободу из следственного изолятора. Об этом сообщил его адвокат Вараздат Арутюнян.

"Журналист Antifake Давид Фиданян освобожден из СИЗО", - написал защитник на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

13 ноября правоохранительные органы провели обыски в офисе antifake.am и изъяли всю технику интернет-ресурса. Также по подозрению в "воспрепятствовании правосудию во время обысков" был задержан на 72 часа еще один журналист antifake.am Давид Фиданян. А рано утром 14 ноября за пособничество в воспрепятствовании осуществлению правосудия задержали другого сотрудника сайта, Ишхана Хосровяна, который был отпущен спустя шесть часов.

13 ноября также прошли обыски в домах оппозиционных деятелей, соавторов и ведущих программы "Имнемними" Нарека Самсоняна и Вазгена Сагателяна, которые жестко критикуют действующую власть и премьер-министра Никола Пашиняна. Самсонян и Сагателян были задержаны по обвинению в хулиганстве на основании заявления, поданного спикером армянского парламента Аленом Симоняном. Позже решением суда оба блогера были арестованы на два месяца. Ранее третий президент Армении Серж Саргсян (2008-2018) дал Самсоняну и Сагателяну большое интервью, вызвавшее негодование действующей власти Армении. Весной 2024 года указанные оппозиционные деятели уже задерживались по обвинению в хулиганстве из-за критики власти.