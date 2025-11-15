В Баксане КБР больше 1 тыс. человек приняли участие в субботнике

Также жители высадили более 350 саженцев клена

НАЛЬЧИК, 15 ноября. /ТАСС/. Больше 1 тыс. жителей города Баксана (Кабардино-Балкария) приняли участие в субботнике, посадке деревьев и генеральной уборке парка Мира, культуры и отдыха, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

"По инициативе главы местной администрации городского округа Баксан Хачима Мамхегова состоялся общегородской субботник. В осенней генеральной уборке приняли участие работники общеобразовательных учреждений и учащиеся старших классов. Всего более 1 тыс. человек", - рассказали в пресс-службе.

Участники субботника очистили не только территории своих учреждений, но и городского парка Мира, культуры и отдыха. Также в Баксане посадили более 350 саженцев клена, в том числе на территории школ в селении Дыгулыбгей.