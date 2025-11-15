Застрявшие в Териберке туристы не обращались за помощью в экстренные службы

Сообщений о необходимости проведения экстренной эвакуации также не поступало

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Туристы, застрявшие в Териберке после закрытия дороги из-за непогоды, не обращались за помощью в экстренные службы. Об этом сообщили ТАСС в главном управлении МЧС Мурманской области.

В15 ноября в соцсетях появилась информация о том, что 10 туристов застряли в Териберке после блокировки дороги и не смогли попасть на экскурсию к китам. Их расселили в гостевые дома, где частично не было электричества.

"Обращений в главное управление не поступало", - сообщили агентству в ответ на вопрос о том, нужна ли помощь туристам. В управлении по ГО и ЧС региона также ответили, что сообщений о необходимости проведения экстренной эвакуации из Териберки не поступало.

Ранее в администрации Кольского округа отметили, что проблем с продуктами и другими ресурсами в Териберке нет, магазины и рестораны продолжают работать.

Власти добавили, что предупреждение о запрете выхода в море маломерным судам из-за непогоды было опубликовано заранее. На сайте Мурманскавтодора сообщалось, что автоподъезд к селу Териберка был закрыт вечером 13 ноября из-за метели и сильного ветра, при этом сразу было отмечено, что открытие движения до 15 ноября маловероятно.

Путь в Териберку

Автоподъезд к Териберке является единственной возможностью добраться по суше до села, расположенного в 120 км от Мурманска на побережье Баренцева моря с выходом в Северный Ледовитый океан. Некоторые участки дороги из-за непогоды сильно заметает вплоть до конца мая. Практика перекрытия дороги к Териберке - регулярная, однако периодически возникают ситуации с туристами, которых непогода застает в пути. В 2023 году более 50 машин на сутки застряли в снегу на дороге из Териберки в Мурманск.