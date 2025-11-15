В Вологодской области намерены установить памятники Гагарину и Шукшину

Также в проработке находятся монументы Иосифу Сталину и металлургу Ивану Бардину

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Памятники Юрию Гагарину и Василию Шукшину намерены установить в Вологодской области. В проработке также находится монумент Иосифу Сталину и металлургу Ивану Бардину, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"Обсудили установку монументов в регионе. Эскиз памятника преподобному Герасиму Вологодскому находится в разработке, установить его планируем в июле. В проработке еще несколько проектов, в том числе памятники Ю. А. Гагарину, В. М. Шукшину, И. В. Сталину и И. П. Бардину", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Как сообщал глава региона в сентябре, скульптурную композицию "Сталин и Бардин" рассматривают для установки в Череповце. Она будет посвящена истории строительства металлургического комбината - решению, которое превратило Череповец в один из крупнейших индустриальных центров страны. Иван Бардин (1883-1960) - советский металлург, вице-президент АН СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии и двух Сталинских премий первой степени.

Памятник преподобному Герасиму Вологодскому планируют установить в Вологде к 880-летию города. По преданию, в 1147 году монах Герасим пришел из Киева на реку Вологду и застал там деревянную церковь Воскресенья, вокруг которой и раскинулся средний посад малого торжка. Герасим основал на берегу реки первый в этих краях Троицкий монастырь, вокруг которого вырос город.

Василий Шукшин имел тесную связь с Вологодской областью. Он крепко дружил с писателем Василием Беловым, много раз бывал у него в гостях и в родной деревне писателя Тимонихе, и в Вологде. В 1970-е годы познакомился с прозаиком Виктором Астафьевым, который жил тогда в Вологде. В Белозерске Шукшин задумывал снять фильм о Степане Разине, но в итоге создал фильм "Калина красная" по своей одноименной повести. В съемках принимали участие многие жители Белозерска и окрестных деревень.