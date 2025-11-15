В Зеленограде 16 ноября состоится выставка кошек и собак из приютов

Новую семью будут ждать более 20 кошек и несколько щенков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Выставка-пристройство животных из приютов "Ищу друга" пройдет в культурном центре "Зеленоград" 16 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

"Новую семью будут ждать более 20 кошек и несколько щенков из приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград" ГБУ "Доринвест". Все питомцы полностью готовы к переезду домой: они привиты, стерилизованы и здоровы. Специалисты проконсультируют будущих хозяев о возрасте, характере и особенностях каждого животного, дадут рекомендации по уходу и расскажут, как стать волонтером приюта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с теми, кто решит забрать питомца, проведут собеседование. На его основании специалисты и волонтеры примут решение о передаче животного. С новыми хозяевами заключат договор ответственного содержания. Для предварительного знакомства с обитателями приютов подготовили печатные каталоги с анкетами животных, которые в этот день не приедут на выставку.

Выставки по пристройству животных из приютов проходят в КЦ "Зеленоград" с 2021 года. На 13 прошедших выставках новый дом нашли 108 кошек и десять собак.

Всего в Москве работает 13 городских приютов, где содержатся более 15 тыс. животных. Им обеспечивают необходимый уход: за здоровьем следят опытные ветеринары, а чтобы питомцам легче было адаптироваться в новой семье, с ними занимаются специалисты по социализации и волонтеры.

"Познакомиться с четвероногими можно в часы посещения организаций либо в новом сервисе "Моспитомец", где собраны анкеты собак и кошек из всех приютов. Чтобы познакомиться с кандидатом лично, необходимо нажать кнопку "Записаться" - сотрудники приюта свяжутся с будущими владельцами питомцев и назначат дату встречи", - заключили в комплексе.