В ОП призвали сохранить маткапитал на первого ребенка и увеличить на второго

По мнению председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, при рождении третьего ребенка поддержка должна быть еще существеннее

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Модернизация программы маткапитала не должна привести к снижению выплат на первого ребенка - напротив, поддержку семей нужно наращивать. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Сейчас стоит вопрос о модернизации материнского капитала. Что мы можем предложить как эксперты? На мой взгляд, нельзя менять, нельзя отбирать материнский капитал на первого ребенка. Нельзя ограничить его по возрасту, иначе это приведет к тому, что поддержка будет в основном уходить в регионы, где рождаемость более ранняя. Нужно сохранить материнский капитал на первого ребенка, но увеличить материнский капитал на второго ребенка", - сказал он.

По мнению Рыбальченко, при рождении третьего ребенка поддержка должна быть еще существеннее, чем на первых двух детей.

Ранее сообщалось, что правительство планирует модернизировать программу маткапитала, в том числе чтобы поддержать многодетность. Как поясняла ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова, предложения представят к декабрю.