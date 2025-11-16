Увеличение популяции кабана в Приморье сократит число конфликтов с тиграми

Глава региона Олег Кожемяко также подчеркнул важность обеспечения безопасности для граждан

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Увеличение популяции дикого кабана в Приморском крае сократит конфликтные ситуации между тиграми и людьми. Об этом ТАСС заявил глава региона Олег Кожемяко.

"Одна из главных задач - это сохранение популяции кабана, сохранение кедрового ореха, который является кормовой базой для кабана и пищевой цепочкой, которой питается тигр. В Госдуме находится закон о регулировании сбора кедрового ореха - основной кормовой базы. Ну и мы пока наложили запрет на дикого кабана. С ростом его популяции, я думаю, что количество конфликтных ситуаций с тигром будет уменьшаться", - сказал губернатор.

Кожемяко подчеркнул, что важнейшей задачей было не только сохранить и увеличить популяцию, но и обеспечить безопасность для граждан. "Действительно, тигр - символ нашего края, символ Владивостока, столицы Дальневосточного федерального округа, и, безусловно, для нас очень важно было не только сохранить и приумножить популяцию, но и с тем, чтобы она представляла безопасность для граждан. Притом, что нельзя забывать, тайга и наш уссурийский лес, уссурийская тайга - это место обитания этого хищника", - отметил он.

Меры безопасности

Глава региона рекомендует гражданам при посещении территорий обитания животных соблюдать меры безопасности. "Когда граждане заходят в тот, скажем, ареал обитания, они должны понимать, что должны быть предусмотрены средства безопасности. Прежде всего, это, наверное, фальшфейер. Второе - надо следовать тем маршрутам, которые известны, более-менее понятны, необходимо обязательно сопровождение людей", - сказал Кожемяко.

Он также подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не следует раздражать и провоцировать животных, необходимо вести себя при встрече с ними очень аккуратно. "У нас в населенных пунктах главы муниципальных образований должны, и на сегодняшний день такие меры принимаются, иметь группы тех охотников, которые различными отпугивающими средствами в случае появления этих хищников могут отогнать его опять в эту среду", - сказал губернатор.