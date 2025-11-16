Посетитель "Крокуса" рассказал, что после теракта еще нуждается в психотерапии

По его словам, им с супругой понадобилось медикаментозное лечение

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Посетитель "Крокус сити холла" рассказал в ходе допроса в суде, как смог спастись со своими близкими от боевиков во время теракта в концертном зале. Он также сообщил, что его семья все еще нуждается в квалифицированной помощи психотерапевтов.

Как сообщил ТАСС участник процесса, проходящего на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда, "один из мужчин рассказал, что они с несовершеннолетним сыном и супругой смогли выбрать момент и спастись от рук террористов, выбежав в холл "Крокуса", где повсюду были убитые".

"Когда они вышли из концертного зала, потерпевший закрыл сыну глаза, они осторожно спустились по лестнице вниз и прошли через турникет, а через одну из оказавшейся открытой дверей вся семья смогла выйти на улицу и пробежать мимо убитых на входе посетителей к своей машине, которую глава семейства неподалеку припарковал", - сказал собеседник агентства.

По словам потерпевшего, им с супругой понадобилось медикаментозное лечение и впоследствии квалифицированная психологическая помощь, а несмотря на то, что их ребенок "быстро успокоился, он до сих пор боится громких шагов и воздушных шаров".

Изначально люди, находившиеся в "Крокусе" во время нападения, приняли "сильную стрельбу" за "хлопушки и часть концерта", но сумели справиться с паникой, что спасло им жизнь.