В медучреждения Камчатки для работы вернулись более 50 врачей-целевиков

Они получили образование по востребованным для медицинского рынка труда специальностям

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 ноября. /ТАСС/. Более 50 молодых врачей получили образование по востребованным медспециальностям в рамках программы целевого обучения и вернулись работать на Камчатку в 2025 году. Об этом сообщили ТАСС в краевом Минздраве.

"В 2025 году выпуск врачей из медвузов, получивших образование по целевому направлению, составил более 75 человек. 20 из них продолжат обучение в ординатуре, остальные уже вернулись на Камчатку. Большинство из них уже трудоустроены, остальные будут трудоустроены по мере получения аккредитации", - рассказали в профильном министерстве.

Уточняется, что они получили образование по востребованным для медицинского рынка труда специальностям, среди которых анестезиология, реаниматология, акушерство, гинекология, хирургия и травматология. Врачи, закончившие специалитет, работают участковыми терапевтами, участковыми педиатрами и также в перспективе пойдут учиться в ординатуру. За последние пять лет количество целевиков с Камчатки в медвузах страны выросло более чем на 20%. Так власти региона решают проблему кадрового дефицита в медучреждениях края, в том числе и в самых удаленных муниципалитетах.