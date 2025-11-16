На юге РФ ожидается малооблачная погода и до 21 градуса тепла

Такая метеорологическая обстановка сохранится до середины следующей недели

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Погода без осадков с частыми прояснениями и температурой 16-21 градус выше нуля прогнозируется на юге европейской России до середины следующей недели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Сочи в течение следующей недели температура днем составит 18-21 градусов, ночью - 10-12 тепла. Прогнозируется солнечная погода, приятно отдыхать на берегу моря, загорать и получать удовольствие", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что в Краснодаре также будет наблюдаться преимущественно ясная погода, без осадков, давление будет повышенным. Начиная с 17 и до 20 ноября включительно дневные значения составят 16-20 градусов тепла.