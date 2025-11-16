Эксперты рассказали, что детей из РФ и Китая объединяет интерес к книгам

В 2025 году на Шанхайскую международную детскую книжную ярмарку привезли более 450 произведений российских авторов

ШАНХАЙ, 16 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Дети из России и Китая с одинаково большим интересом воспринимают познавательную и художественную литературу. Такое мнение в беседе с ТАСС выразили эксперты на полях Шанхайской международной детской книжной ярмарки.

"Издатели из России и Китая отмечают, что восприятие контента и интересы детей из обеих стран довольно похожи. Отталкиваясь от заключенных контрактов в рамках наших проектов, можно отметить общий интерес к познавательным книгам, - рассказала руководитель издательского направления Агентства креативных индустрий Москвы Светлана Богатырева. - Это книги, которые связаны с научными открытиями, приключениями, историей и культурными традициями".

По ее словам, столичные книжные дома третий год подряд участвуют в шанхайской ярмарке при поддержке Агентства креативных индустрий Москвы. В этот раз 10 издательств и 2 литературных агентства из Москвы привезли на ярмарку более 450 произведений отечественных авторов, из них свыше 100 книг - новинки для китайского рынка.

Богатырева отметила, что российские книжные художники неизменно получают высочайшие оценки со стороны профессионального сообщества на шанхайской выставке. "Приятно видеть, что каждый год наши иллюстраторы попадают в число финалистов конкурс Golden Pinwheel. В нем соревнуются молодые иллюстраторы со всего мира, отбираются порядка 50 финалистов, в их числе обычно не менее пяти российских иллюстраторов", - рассказала она.

Представитель Агентства креативных индустрий Москвы подчеркнула важность участия в шанхайской ярмарке для российских издательств. "Мы видим, что расширяется география стран-участников, на встречу приходят не только китайские партнеры, но издатели из других стран, и их количество увеличивается из года в год", - сказала Богатырева. Она добавила, что отечественные издательства находят новых партнеров за рубежом благодаря участию в программе Агентства креативных индустрий Москвы "Издательские сезоны" - российские компании приглашают поучаствовать в международных выставках в РФ и дружественных странах.

Директор по развитию издательства "Настя и Никита" Хельга Патаки рассказала ТАСС, что она провела на полях ярмарки десятки деловых встреч с потенциальными партнерами из Китая и других стран, в частности из Италии, Сингапура, США и Шри-Ланки. По ее словам, российские детские книги привлекают китайских издателей "золотой серединой" между формой и содержанием. В западном книгоиздании превалируют картинки, а в восточноазиатском - текст, указала она. "Когда китайские издатели смотрят наши книги, они говорят, что им интереснее российская продукция, потому что в западных очень много картинок и мало текста, а в наших книгах - много знаний и смысла", - подчеркнула Патаки.

О ярмарке

12-я Шанхайская международная детская книжная ярмарка проходит с 14 по 16 ноября 2025 года. Это крупнейшая выставка в Азиатско-Тихоокеанском регионе, посвященная детскому книгоизданию. В этом году в ней участвуют порядка 500 экспонентов из 35 стран и регионов. Посетители могут ознакомиться с более чем 20 тыс. новейших детских книг из Китая и других государств.

В московскую делегацию на детской ярмарке в Шанхае входят 12 ведущих издательств столицы: "40 книг", "Bubble", "Clever", "Mozaika Kids", "Абрикобукс", "Белая ворона", "КомпасГид", "Настя и Никита", "Пешком в историю", "Самокат" и литературные агентства "Genya aGency" и "Вимбо".