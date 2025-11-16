РПЦ готова заняться переводом медиаконтента для китайской аудитории

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что для старта переводческой деятельности очень важен запрос верующих с мест

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Русская православная церковь готова заняться переводом своего медиаконтента для китайской аудитории, ранее у нее уже был опыт адаптации своих медиапродуктов для Китая. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Конечно, да" - сказал он, отвечая на вопрос о возможности перевода медиаконтента Русской православной церкви для китайской аудитории. "Хотя Китай - особая среда и юридически там все не так просто в религиозных вопросах. Но контакты есть и мы понимаем важность этого".

По его словам, ранее у Русской православной церкви был проект присутствия в китайских социальных сетях. "Может, он даже до сих пор на каком-то минимальном уровне существует. Наше присутствие там требовало больших усилий разного рода, но я согласен с тем, что это важно и нужно", - заметил глава синодального отдела.

Легойда уточнил, что для старта переводческой деятельности очень важен запрос верующих с мест. "Многие такие проекты на других языках, я знаю по "Фоме", возникали, когда какие-то православные люди оттуда говорили, что они готовы переводить", - заключил собеседник агентства.

Полный текст интервью будет опубликован 17 ноября.