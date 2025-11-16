В аэропорту Уфы сняли ограничения

На запасные аэродромы ушли шесть самолетов

Редакция сайта ТАСС

УФА, 16 ноября. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в аэропорту Уфы. Об этом сообщает Росавиация.

"Аэропорт Уфа: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

По данным Росавиации, в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли шесть самолетов. "Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет", - отмечается в сообщении.