В аэропорту Уфы сняли ограничения

На запасные аэродромы ушли шесть самолетов
05:16
обновлено 05:27

УФА, 16 ноября. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в аэропорту Уфы. Об этом сообщает Росавиация.

"Аэропорт Уфа: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

По данным Росавиации, в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли шесть самолетов. "Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет", - отмечается в сообщении. 

