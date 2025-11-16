В аэропорту Волгограда задерживают три рейса на прилет

Задержка произошла на фоне атаки БПЛА

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Три авиарейса задерживают на прилет в аэропорту Волгограда после введения ограничений на фоне атаки БПЛА. Об этом ТАСС сообщил представитель аэропорта Анастасия Голодова.

Ранее в Росавиации сообщали в введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов, позже они были сняты.

"Два рейса из Москвы задержаны на прилет. И рейс из Дубая", - сказал собеседник агентства.

В ночь на 16 ноября Волгоград подвергся атаке БПЛА, в результате были повреждены фасады и остекление многоквартирных домов, а также прилегающая территория. Пострадали три человека в жилых районах, в одном из многоквартирных домов произошел пожар. Для жителей подготовили пункты временного размещения в школе №51 и лицее №7.