Авиаперевозчик SCAT планирует запустить рейсы Шымкент - Красноярск в декабре

АСТАНА, 16 ноября. /ТАСС/. Казахстанская авиакомпания SCAT Airlines планирует запустить рейсы между третьим по численности населения мегаполисом Казахстана Шымкентом и российским Красноярском в декабре этого года. При необходимости Астана готова рассмотреть заявки на другие рейсы, сообщили ТАСС в Минтрансе республики.

"С декабря текущего года авиакомпания SCAT планирует запуск новых рейсов по направлению Шымкент - Красноярск", - говорится в ответе ведомства на запрос агентства.

В Минтрансе добавили, что договоренности между странами по воздушному сообщению в настоящее время позволяют перевозчикам обеих государств выполнять до 20 рейсов в неделю с каждой стороны.

"В текущем году [российской] авиакомпанией Red Wings открыты новые рейсы в город Актау (Актау - Екатеринбург, Актау - Самара, Актау - Казань). <...> В случае поступления заявок от российских авиакомпаний министерство [транспорта Казахстана] готово выдать соответствующие разрешения в рамках действующих договоренностей", - отмечается в сообщении.