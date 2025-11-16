В Грозном в микрорайоне им. Путина заложили капсулу собора князя Владимира

Православный комплекс будет построен посередине большого пешеходного бульвара, соединяющего две мечети

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Капсулу с грамотой заложили в основание собора в честь святого равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси, который будет возведен в новом районе имени В. В. Путина в Грозном. Освящение собора стало символом уважения к историческому наследию, духовному возрождению и укреплению межнационального согласия, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города Грозного.

"В центре микрорайона, который носит имя президента России В. В. Путина, освящен новый собор в честь святого равноапостольного князя Владимира - крестителя Руси и небесного покровителя руководителя нашей страны. Его возведение призвано подчеркнуть преемственность духовных традиций, укрепить культурное и межконфессиональное единство жителей республики. В основание собора заложена капсула с грамотой", - говорится в сообщении.

Символично, что православный комплекс будет построен посередине большого пешеходного бульвара, соединяющего две мечети, рассказала ТАСС гендиректор градостроительного бюро Master’s Plan, ведущий градостроитель России, автор мастер-плана Грозного Юлия Зубарик. Собор займет центральное место в микрорайоне и станет его важной архитектурной и духовной доминантой. Он будет рассчитан на более чем 550 прихожан, общая его площадь составит порядка 442 кв. м.

Возвести собор в честь святого равноапостольного князя Владимира планируется в 2026 году. Проект сочетает в себе элементы древнерусского храмового зодчества и современные строительные технологии, сообщил Константин Казанцев - куратор Института пространственного развития мэрии города Грозного, являющегося сопровождающим реализацию проекта района им. В. В. Путина. Белокаменные фасады, позолоченные купола и высокий крест на главном куполе сделают храм видимым из разных точек микрорайона. В составе храмового комплекса предусмотрены приходской дом, воскресная школа и благоустроенная территория для проведения крестных ходов и народных праздников.

Ранее сообщалось, что сдача района им. В. В. Путина в эксплуатацию запланирована на середину 2027 года. Строящийся район, названный в честь президента России, планируют включить в перечень официальных туристических маршрутов Грозного. Первую линию района имени Владимира Путина с 30 многоквартирными домами открыли 7 октября, весь район занимает площадь 300 га и рассчитан на 150 тыс. жителей. Реализация всего проекта позволит создать более 20 тыс. рабочих мест.