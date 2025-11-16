Лукашенко поздравил аграриев с рекордным урожаем зерновых, зернобобовых и рапса

Президент Белоруссии отметил, что 2025 год выдался экстремально сложным из-за погодных катаклизмов

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Белорусские аграрии собрали рекордный урожай зерновых, зернобобовых и рапса - более 11 млн тонн. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, поздравляя работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса с профессиональным праздником.

Глава государства отметил, что 2025 год выдался экстремально сложным из-за погодных катаклизмов. "Но благодаря вашим профессионализму, усердию и рачительному отношению к родной земле в стране собран рекордный урожай зерновых, зернобобовых и рапса - более 11 млн тонн", - цитирует президента агентство БелТА.

Он подчеркнул, что стабильная работа всех звеньев АПК позволила выполнить государственный заказ по поставкам зерна, заложить семенной фонд, заготовить нужный объем фуража для животноводства, собрать достойный урожай технических культур, загрузить мощности перерабатывающих предприятий.

По словам Лукашенко, полностью обеспечена продовольственная безопасность страны, растет экспортный потенциал. "Такой высокий результат стал возможным благодаря труду тысяч людей, для которых земля - источник вдохновения и силы, - говорится в поздравлении. - Убежден, что вы справитесь с любыми задачами, стоящими перед сельским хозяйством, и мы еще не раз будем гордиться вашими успехами".