ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Кириенко считает, что будущее страны зависит от смелости мечты

Первый замруководителя администрации президента РФ отметил, что мечты молодежи определяют будущее страны
Редакция сайта ТАСС
08:41
ТАСС
© ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Мечты молодежи определяют будущее России, чем они смелее, тем лучше будет развиваться страна. Такое мнение высказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в интервью проекту "НЬЮМ ТАСС".

"Мечтать, конечно, всегда находится время. И много о чем. Я вообще считаю, что будущее и каждого человека, и страны зависит от смелости мечты", - сказал Кириенко, отвечая на вопрос, о чем он мечтает. "Гораздо важнее не то, о чем я мечтаю, а гораздо важнее, о чем вы мечтаете и ваши сверстники", - подчеркнул он, обращаясь к корреспонденту юношеского медиа.

Кириенко отметил, что мечты молодежи определяют будущее страны. "Поэтому, чем смелее вы будете мечтать, тем круче будет развиваться наша страна", - заключил первый замглавы администрации Кремля. 

РоссияКириенко, Сергей Владиленович