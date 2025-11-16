Кириенко считает, что будущее страны зависит от смелости мечты

Первый замруководителя администрации президента РФ отметил, что мечты молодежи определяют будущее страны

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Мечты молодежи определяют будущее России, чем они смелее, тем лучше будет развиваться страна. Такое мнение высказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в интервью проекту "НЬЮМ ТАСС".

"Мечтать, конечно, всегда находится время. И много о чем. Я вообще считаю, что будущее и каждого человека, и страны зависит от смелости мечты", - сказал Кириенко, отвечая на вопрос, о чем он мечтает. "Гораздо важнее не то, о чем я мечтаю, а гораздо важнее, о чем вы мечтаете и ваши сверстники", - подчеркнул он, обращаясь к корреспонденту юношеского медиа.

Кириенко отметил, что мечты молодежи определяют будущее страны. "Поэтому, чем смелее вы будете мечтать, тем круче будет развиваться наша страна", - заключил первый замглавы администрации Кремля.