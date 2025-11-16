В Москве совершили более 1 млн поездок на электросудах в сезон навигации

Сезон длился с мая по ноябрь

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Более 1 млн поездок на городских электросудах совершили москвичи и гости столицы за сезон летней навигации, которая длилась с мая по ноябрь. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"За период навигации, с мая по ноябрь, пассажиры совершили более 1 млн поездок на электросудах. Регулярные речные маршруты продолжают работать даже после завершения навигации. Все электросуда и их экипажи уже готовы к зимнему сезону. Речной электротранспорт ходит по расписанию круглый год и помогает пассажирам экономить в пути от 30 до 40 мин", - сказал Ликсутов.

По его словам, за период речной навигации электросуда выполнили свыше 42 тыс. рейсов - это более чем на 40% превышает показатель 2024 года.

Московские электросуда - первый в мире круглогодичный водный транспорт на электрическом ходу. Он может работать даже зимой благодаря усиленному корпусу и ледовому классу "Лед-20". Когда Москва-река замерзает, электросуда обеспечивают ледокольным сопровождением, поэтому они продолжают ходить на всех маршрутах.

Сегодня в Москве работают три маршрута регулярного речного электротранспорта - "Киевский - Парк Фили", "ЗИЛ - Печатники", "Новоспасский - ЗИЛ". В соответствии с транспортной стратегией до 2030 года, которую ранее утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, в столице будут курсировать 60 электросудов по семи регулярным речным маршрутам.