В МВД предупредили о выдающих себя за сотрудников горадминистрации мошенниках

В ведомстве советуют не перезванивать по номеру, с которого осуществлялся звонок, а самостоятельно набрать номер администрации из официального источника

МОСКВА. 16 ноября. /ТАСС/. Мошенники стали выдавать себя за сотрудников городской администрации с целью получения доступа к персональным данным россиян. Об этом сообщили в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"УБК МВД России фиксируются мошеннические звонки от имени сотрудников городской администрации. Пенсионерам звонят, представляясь сотрудниками мэрии, и сообщают о "положенной выплате ветеранам труда", вручении грамоты и иных наград, но для их получения необходимо зарегистрироваться в личном кабинете и продиктовать персональные данные", - говорится в сообщении.

В УБК уточнили, что сотрудники администрации не звонят гражданам с предложениями о выплатах, а также не запрашивают по телефону персональные данные, СНИЛС, номера карт или коды из СМС-сообщений.

"Никакие "личные кабинеты" для получения социальных выплат не создаются по звонку - все оформляется через официальный портал Госуслуг или при личном визите в МФЦ либо соцзащиту", - напомнили в ведомстве.

В случае сомнений, в УБК МВД советуют не перезванивать по номеру, с которого осуществлялся звонок, а самостоятельно набрать номер администрации из официального источника или обратиться в полицию.