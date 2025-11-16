В Териберке ситуация с энергоснабжением находится на контроле

Восстановительные работы ведутся в штатном режиме

МУРМАНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Ситуация с энергоснабжением, нарушенным из-за непогоды, в селе Териберка в Мурманской области находится на контроле властей, восстановительные работы ведутся в штатном режиме. Об этом сообщил глава Кольского района Александр Лихолат на своей странице во "ВКонтакте".

"Ситуация полностью под контролем. Жизни и здоровью жителей Териберки ничего не угрожает. Круглосуточно работает оперативный штаб администрации Кольского округа. Ситуацию по восстановлению электроснабжения села также координирует региональное министерство энергетики и ЖКХ. <...> В селе создан запас продуктов. Не остались без помощи и туристы, которые вынужденно застряли в Териберке", - отметил Лихолат.

По его словам, проблемы с электроснабжением в селе начались 15 ноября утром из-за штормового ветра, порывы которого достигали 40 м/с. Первоначально была обесточена правая (нижняя) часть села, однако энергоснабжение там удалось восстановить к 16:30. Затем произошло отключение левой части Териберки (Лодейное), а также было зафиксировано падение четырех опор на улице Колхозная.

"Жилые дома в левой части села Териберка (Лодейное) удалось запитать по неполнофазному режиму. Электроэнергия подана в МКД - частично 220 вольт, частично 110 вольт. Поваленные ветром опоры у гостиницы "Терь" также были обесточены. Они не представляют угрозу населению", - уточнил Лихолат.

Он добавил, что днем 16 ноября в Лодейном начались плановые ремонтно-восстановительные работы, на время которых электроснабжение снова приостановлено. Подача тепла в обе части села не прекращалась. Мазутная котельная "МЭС", обеспечивающая теплом Лодейное, была подключена к резервному источнику питания, водозабор также работал на резервном генераторе.

Логистика и помощь туристам

Дорога на Териберку была закрыта для проезда с вечера 13 ноября из-за сложных погодных условий. Сейчас к селу пробивается бригада ПАО "Россети" вместе с колонной дорожной техники. "На данный момент "Мурманскавтодору" удалось расчистить узкий проезд лишь до 82-го км автодороги Кола - Серебрянские ГЭС. Из самого села к ним выехал погрузчик. По данным "Мурманскавтодора", техника доберется до Териберки к 17 часам воскресенья. После этого сразу же будет сформирована колонна для вывода автомобилей из села", - сообщил Лихолат.

Он также выразил благодарность владельцам гостиничного бизнеса в Териберке, которые на время непогоды и перекрытия дороги организовали для гостей села бесплатное проживание.