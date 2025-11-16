Садовничий назвал "колоссальной научной мощью" институт исследований РФ и КНР

Его основная работа будет вестись в таких направлениях, как математика, физика, химия, биология и науки о Земле

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Созданный Россией и Китаем в 2025 году совместный институт фундаментальных исследований стал базой для формирования нового сообщества ученых и обладает колоссальной научной мощью на мировом уровне, считает ректор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий.

Договор о создании МГУ и Пекинским университетом Российско-китайского института фундаментальных исследований был подписан в рамках сентябрьского официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР, напомнил он. В его структуру войдут пять центров, которые обеспечат основную работу института в таких направлениях, как математика, физика, химия, биология и науки о Земле.

"Мы создали сообщество ученых [в этих направлениях]. <…> Это колоссальная научная мощь в мире, поскольку Московский государственный университет и Пекинский университет - одни из сильнейших в мире", - сказал Садовничий, выступая на Дне открытых дверей МГУ.

Деятельность центров института, каждый из которых создаст базовые лаборатории в двух вузах и партнерских организациях в России, Китае и других странах, будет включать проведение совместных научных исследований, академические обмены и реализацию образовательных программ уровня магистратуры и аспирантуры. В институте также создан Академический совет, который возглавили ректор МГУ Садовничий и президент Пекинского университета Гун Цихуан. В него входят члены национальных академий наук - по 20 человек с каждой стороны.

Ранее Садовничий говорил, что министерство образования КНР уже выделило средства на финансирование этого проекта до 2030 года. В 2026 году Российско-китайский институт фундаментальных исследований проведет серию конференций, где будут обсуждаться планы реализации совместных научных проектов двух стран. Глава МГУ также сообщал о возможности привлечения к этой работе исследователей других вузов РФ и Китая.