Из Териберки в Мурманск организуют автоколонну со спецтехникой

Глава округа Александр Лихолат сообщил, что аварийные работы по восстановлению электрических сетей в левой части Териберки закончены

МУРМАНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Автоколонна из села Териберка, дорогу к которому закрыли 13 ноября из-за непогоды, отправится в 20:00 мск. Проезд будет расчищать спецтехника, сообщили ТАСС в администрации Кольского округа Мурманской области.

15 ноября в соцсетях появилась информация о том, что 10 туристов застряли в Териберке после блокировки дороги и не смогли попасть на экскурсию к китам. Их расселили в гостевые дома, где частично не было электричества.

"Мурманскавтодор в 20:00 мск организует проводку колонны из Териберки в Мурманск. Все работы координирует лично губернатор", - сказал собеседник агентства. Проезд к поселку до сих пор закрыт.

Также глава округа Александр Лихолат на своей странице во "Вконтакте" сообщил, что аварийные работы по восстановлению электрических сетей в левой части Териберки закончены. "Только что бригада ПАО "Россети" восстановила электроснабжение в Лодейном. Свет есть во всех домах, а также в социальных учреждениях села", - написал он.

Ситуация в Териберке

Дорогу в Териберку закрыли вечером 13 ноября, при этом сразу отмечалось, что раньше 15 ноября ее не откроют. Также был опубликован запрет на выход в море маломерных судов из-за шторма. Сразу два судна без пассажиров открепились от причала. Одно затонуло, местонахождение второго неизвестно.

В администрации Кольского округа отмечали ТАСС, что проблем с продуктами и другими ресурсами в Териберке нет, магазины и рестораны продолжают работать. В МЧС добавили, что туристы за помощью не обращались.

Автоподъезд к Териберке является единственной возможностью добраться по суше до села, расположенного в 120 км от Мурманска на побережье Баренцева моря с выходом в Северный Ледовитый океан. Некоторые участки дороги из-за непогоды сильно заметает вплоть до конца мая. Практика перекрытия дороги к Териберке - регулярная, однако периодически возникают ситуации с туристами, которых непогода застает в пути. В 2023 году более 50 машин на сутки застряли в снегу на дороге из Териберки в Мурманск.