В ДНР ВАИ группировки "Центр" провела акцию во Всемирный день памяти жертв ДТП

Она была организована для того, чтобы, в частности, почтить память погибших в автокатастрофах и выразить поддержку пострадавшим

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) Центральной группировки войск, выполняющие задачи в зоне СВО, провели на территории ДНР профилактическую акцию во Всемирный день памяти жертв ДТП. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Автоинспекторы военной автомобильной инспекции группировки войск "Центр" провели на территории ДНР профилактическую акцию во Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что день памяти пострадавших и погибших при ДТП проводится в третье воскресенье ноября с 1993 года. Акция была организована для того, чтобы почтить память погибших в автокатастрофах и выразить поддержку пострадавшим в ДТП, а также подчеркнуть, что безопасность на дорогах и сохранение жизней водителей и других участников дорожного движения зависят от каждого.

В ходе мероприятия автоинспекторы останавливали военные и гражданские транспортные средства, проводили проверки и разъясняли значение акции, вручая водителям памятки. Особое внимание уделялось водителям гражданских транспортных средств, чтобы призвать их к осознанному поведению на дорогах.

Инспектор ВАИ группировки войск "Центр" рассказал о задачах, стоящих перед ним и его коллегами. "Наша работа заключается в том, что несем службу на контрольных постах, проверяем транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации на законность использования. Также проводим беседы с водителями, спрашиваем у них про самочувствие, как долго они находятся в пути, не пренебрегают ли они отдыхом. Дальше также осматриваем транспортные средства на предмет запрещенных веществ, оружия, боеприпасов. <…> С гражданским населением проводим беседы", - сказал он.

В Минобороны отметили, что акции, проводимые сотрудниками ВАИ и военной полиции группировки войск "Центр", помогают снизить количество опасных ситуаций и предотвратить ДТП на дорогах общего пользования.