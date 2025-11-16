У берегов Териберки после затопления судна утечки нефтепродуктов нет

Загрязнения окружающей среды не допущено

МУРМАНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Угроза загрязнения акватории Баренцева моря в результате инцидента с двумя маломерными судами у поселка Териберка отсутствует, разлива нефтепродуктов не допущено. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

"Пострадавших нет, разлива нефтепродуктов и загрязнения окружающей среды не допущено", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, 14 ноября в губе Лодейной в условиях сильного шторма от причала открепились два судна - "Сарган" и "Надежда". Предварительно, на их борту не было пассажиров. В результате происшествия одно из судов затонуло, местонахождение второго в настоящее время устанавливается. По факту инцидента транспортными следователями СК России начата доследственная проверка с целью установления всех обстоятельств случившегося.