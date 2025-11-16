ТАСС: во Львове развернули баннер с портретами пропавших без вести военных ВСУ

Длинна полотна составила около 170 м, рассказали в российских силовых структурах

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Родные военных ВСУ во время акции протеста во Львове развернули огромный баннер с портретами пропавших без вести. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Огромный баннер с портретами пропавших без вести развернули жители Львова в ходе акции протеста против принудительной мобилизации. Нам удалось вычислить геоданные и установить, что баннер был вывешен от здания Львовской национальной оперы по проспекту Свободы и закончился домом 23 по тому же проспекту. Это примерно 170 м", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что жителями Львова и области в основном комплектуются такие подразделения, как 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 129-я отдельная тяжелая механизированная бригада, 24-я отдельная механизированная бригада, 103-я отдельная бригада теробороны и другие части. На баннере замечен также 225-й отдельный штурмовой полк, участвовавший во вторжении в Курскую область.

Кроме того, состоялась акция протеста в Харькове. В основном на баннерах присутствовали пропавшие военнослужащие 92-й отдельной штурмовой бригады, которую в настоящий момент командование ВСУ задействует на нескольких особо горячих направлениях, заключил собеседник.