Группа Reflex третий день не может вылететь из Усинска из-за отмены авиарейсов

По словам создателя компаний Reflexmusic и Vivitimusic Вячеслава Тюрина, из-за отмены рейсов творческие планы коллектива оказались под угрозой срыва

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Музыкальная группа Reflex уже третьи сутки не может вылететь из города Усинска Республики Коми в Москву из-за многократных переносов и отмен рейсов авиакомпании Utair. Об этом сообщил создатель компаний Reflexmusic и Vivitimusic Вячеслав Тюрин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Третьи сутки группа Reflex, находящаяся в своем юбилейном концертном туре, не может вылететь из Усинска. <..> Utair <..> продает билеты, но не выполняет свои регулярные рейсы в этот город уже три дня, ссылаясь на какие-то непонятные обстоятельства и уже трижды перенося регулярный рейс", - отмечается в сообщении.

Тюрин добавил, что сегодняшний рейс из Москвы в Усинск был перенаправлен в Сыктывкар. По его словам, в результате срыва рейсов творческие планы коллектива, включая запись новых материалов, оказались под угрозой срыва. Группа продолжает находиться в Усинске в рамках юбилейного концертного тура.

"Понятно, что все наши планы по записи и прочие, все пошло лесом. На задержку на трое суток мы никак не рассчитывали. Но пока Reflex находится в Усинске, по-прежнему не имея возможности вылететь в Москву", - добавил Тюрин.