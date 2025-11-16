Реконструкцию музея колоколов в Валдае планируют завершить до конца 2025 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 ноября. /ТАСС/. Обновление экспозиции и ремонт музея колоколов в городе Валдай Новгородской области планируют завершить до конца 2025 года, сообщил ТАСС генеральный директор Новгородского музея-заповедника Сергей Брюн. Музей колоколов расположен в старинной путевой дворцовой церкви святой Екатерины, небесной покровительницы Екатерины II.

"В этом году мы завершим [цикл реставраций и обновлений], сделав обновленную экспозицию и проведя текущий ремонт в церкви святой Екатерины на Валдае. Это будет последняя наша большая история в этом году", - сказал Брюн.

Предстоящая реэкспозиция изменит пространство старинной ротонды, которая ранее выполняла функцию путевой церкви для Екатерины II. Церковь святой Екатерины, возведенная Николаем Львовым, по праву считается жемчужиной Валдая. Ученые считают, что образцом для ротонды стал античный храм Весты в Риме.

В скором времени здесь откроется новый зал "Звуки ротонды", где гости услышат голос колоколов в помещении, предназначенном для концертов духовной и классической музыки. После преобразований в музее появится новая звонница с ярусами церковных и сигнальных колоколов, интерактивная инсталляция, демонстрирующая устройство колокола, "живой" показ ямских колокольчиков XIX века, передвижная концертная звонница с восемью церковными колоколами, а также коллекция старинных ветровых колоколов и колокольных привесок из Китая, Марокко, Индии, Венгрии и России. "Само здание музея является произведением искусства. Теперь, спустя много лет, музей вновь обретает новые звуки и смыслы", - добавил Брюн.