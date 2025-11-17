Пленный из ВСУ заявил о плохом оснащении бригады
БЕЛГОРОД, 17 ноября /ТАСС/. Солдат 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины Андрей Неудахин, сдавшийся в плен российским военнослужащим, заявил ТАСС об отсутствии техники и вооружения в рядах украинской армии.
"Единственное, с чем [у ВСУ] нормально - еда, может, еще форма. Остальное - на низшем уровне", - сказал украинский пленный.
По словам Неудахина, техники в бригаде он вообще не видел. "Из вооружения у меня был автомат Калашникова, да пулемет на позиции. <…> Сотни [российских] дронов, но что ты с ними сделаешь с одним Калашниковым?", - добавил он.